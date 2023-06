"Non è Daniele Potenzoni l'uomo del video pubblicato su internet"

Svanisce la recente speranza di ritrovare Daniele Potenzoni, l'uomo di Milano con problemi di autismo scomparso il 10 giugno del 2015 mentre era in gita a Roma per partecipare all'udienza del Papa con alcuni accompagnatori. La famiglia ha diramato una nota, chiudendo definitivamente alla possibilità che Daniele Potenzoni possa essere l'uomo ripreso in un video diventato virale sui social. "Non è Daniele Potenzoni": quattro parole che hanno spento l'ultima pista che, almeno inizialmente, sembrava molto concreta.

La vicenda era tornata alla ribalta delle cronache dopo l'allarme lanciato da una signora sulla pagina Facebook dedicata all'uomo scomparso. Le immagini mostrano un uomo sdraiato per terra nei paraggi di un bosco. Il video dura pochi secondi ed è accompagnato da una voce fuori campo che parla in russo e dice qualcosa a proposito di "Arnold Schwarzenegger nel film Terminator". Immagini che la signora aveva scaricato da Instagram e che avevano alimentato la speranza.

Nella giornata di ieri, però, la famiglia ha chiuso quella porta: "Non è Daniele Potenzoni l’uomo immortalato in un video diffuso sui social e ripreso da numerosi media nei giorni scorsi. - si legge in una nota indirizzata alla stampa - Nonostante la grande speranza che aveva suscitato nei familiari, il consulente dott. Edoardo Genovese e il legale avv. Gennaro Gadaleta, dopo un’intensa attività di ricerca, hanno accertato che la persona protagonista del video non è Daniele Potenzoni, il 43enne scomparso a Roma prima di un’udienza del Papa, il 10 giugno 2015".

Era stata la sorprendente somiglianza ad alimentare la speranza di poter riportare Daniele a casa. "Non è stato possibile, al momento, dare un nome e cognome all’uomo ma di lui sono stati raccolti numerosi video che fanno capire che si tratta di un cittadino dell’Est Europa. - spiegano dalla pagina decidata alle richerche di Daniele Potenzoni - Ringraziamo il Commissariato di Treviglio e la Questura di Bergamo che si sono attivati sin da subito nelle attività di ricerca. A nome della famiglia, inoltre, ringraziamo tutti coloro che in questi anni hanno contribuito nelle ricerche e continuano quotidianamente a farlo con l’obiettivo di riportare Daniele a casa".

