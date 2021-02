Deborah Saltori, la mamma di quattro figli uccisa dall’ex

Femminicidio a Cortesano, in provincia di Trento. L’uomo, Lorenzo Cattoni, ha poi tentato di togliersi la vita. Era ai domiciliari e poteva allontanarsi solo per lavoro

Ancora un femminicidio in Italia, l’ennesimo di questo 2021. Deborah Saltori, 42anni, madre di quattro figli, è stata uccisa dall’ex compagno, che poi ha provato a togliersi la vita. Secondo TrentoToday ci sarebbero evidente incontrovertibili che a uccidere Deborah Saltori sia stato Lorenzo Cattoni, 39 anni, imprenditore agricolo. La tragedia a Cortesano, in provicina di Trento, in località Maso Saracini.

Le indagini sono condotte dalla Questura di Trento. Secondo le prime informazioni Cattoni avrebbe colpito la donna alla carotide con un'accetta.

Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 e Vigili del Fuoco volontari del paese. Il medico rianimatore è arrivato in elicottero, ma non c'è stato nulla da fare per Deborah Saltori. Secondo quanto trapelato il compagno avrebbe tentato il suicidio poco dopo. È stato caricato a bordo dell'elicottero e trasportato in condizioni critiche all'ospedale S. Chiara di Trento.

Femminicidio a Cortesano, Deborah Saltori uccisa dall'ex

Saltori e Cattoni non vivevano più insieme: Cattoni si trovava agli arresti domiciliari in un paese della Piana Rotaliana, proprio a causa della sua condotta violenta. Cattoni era stato oggetto di almeno due interventi di ammonimento da parte del Questura. Nel regime in cui si trovava, però, avrebbe ottenuto dei permessi lavorativi per lavorare la terra proprio nell'azienda agricola dove Deborah ed i figli erano rimasti a vivere dopo il suo allontanamento.

Una situazione che da tempo avrebbe portato la donna all'esasperazione e che, nel pomeriggio di lunedì 22 febbraio, è sfociata nella tragedia che ha scosso tutta la comunità trentina. L'esatta ricostruzione dell'accaduto è ancora oggetto di ipotesi da parte degli inquirenti ma sembra che l'aggressore si sia scagliato sulla donna brandendo un'accetta e colpendola al collo. Il colpo ha procurato una profonda ferita alla carotide, purtroppo fatale.