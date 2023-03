Denise Pipitone, c'è una nuova pista che porta a Roma

Un "fulmine a ciel sereno" per Piera Maggio. Fughe di notizie che colpiscono al cuore una madre e un padre in attesa. E queste cose non dovrebbero accadere" dice all'ANSA l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio e Pietro Pulizzi. Ieri sera, durante la trasmissione tv 'Quarto grado', in onda su Rete 4, è stata data la notizia che i carabinieri avrebbero prelevato un campione salivare da una ragazza 20enne di origini bosniache che vive in un campo rom nella Capitale.

Denisa, questo il nome della giovane, è stata avvicinata da degli agenti martedì della scorsa settimana: le è stato quindi prelevato un campione di saliva con l'intento di esaminare il suo patrimonio genetico e compararlo con quello di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa nel nulla all'età di 4 anni la mattina del primo settembre 2004. La bimba era in strada a giocare col cuginetto mentre la nonna si trovava in cucina: della piccola si perse ogni traccia. Ora la possibile svolta.

Oltre al prelievo della saliva alla ventenne bosniaca sarebbe stata mostrata la foto di un uomo italiano, Pietro Pulizzi, padre della bambina scomparsa a Mazara del Vallo. "Mi hanno fatto vedere la foto di un uomo con sua figlia ma non li conosco. I Carabinieri mi hanno detto che stanno cercando una bambina scomparsa", ha raccontato Denisa alle telecamere di "Quarto Grado".

Secondo l'anagrafe, la ragazza sarebbe nata in Bosnia nel 2002, due anni dopo Denise Pipitone. La giovane ha poi raccontato di essere cresciuta in Bosnia con la nonna e di aver vissuto in Italia per un periodo quando aveva tre anni. Denisa, che non ha foto della sua infanzia, non conoscerebbe sua madre e neanche suo padre.