"Verità per Denny Magina": attesa per l'autopsia, si indaga anche per omicidio

"Verità per Denny". Sono tanti gli striscioni comparsi per le vie di Livorno (e non solo) e che chiedono chiarezza sulla morte di Denny Magina, il 29enne deceduto lunedì scorso 22 agosto alcune ore dopo essere precipitato dal quarto piano di un'abitazione in via Giordano Bruno. Nella giornata di oggi, lunedì 29 agosto, è prevista l'autopsia sul corpo del giovane, su cui verranno effettuati anche gli esami tossicologici. Le analisi potrebbero aiutare le indagini coordinate dal sostituto procuratore Giuseppe Rizzo e portate avanti dai carabinieri. Subito dopo la salma del giovane sarà restituita alla famiglia che a quel punto potrà organizzare il funerale.

Intanto non si ferma l'ondata di solidarietà e di vicinanza che la famiglia di Denny sta ricevendo non solo da Livorno, ma anche dal resto della Toscana. Ne sono la riprova i tantissimi striscioni che sono apparsi in diversi quartieri città ma anche da Firenze, Pisa e Tirrenia. Dal primo momento la famiglia ha chiesto "verità e giustizia" ipotizzando il coinvolgimento di terze persone che avrebbero prima picchiato e poi spinto o lanciato il 29enne dalla finestra.

Denny Magina, indagini a 360 gradi

Al momento non risultano persone iscritte al registro degli indagati, con gli investigatori che stanno vagliando diverse ipotesi, dall'incidente all'omicidio, fino al gesto volontario: "Si indaga a 360 gradi - ha spiegato nei giorni scorsi il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Massimiliano Sole - senza escludere alcuna pista. Al momento vi sono degli elementi per ipotizzare che, quella notte, Magina non fosse da solo in quella stanza, evidenze che stanno prendendo consistenza nelle ultime ore. Tuttavia non possiamo innamorarci di un'idea investigativa scartandone altre, sarebbe un grave errore".

"Di certo - ha aggiunto Sole - sarà fondamentale l'esame autoptico, ma saranno importanti anche altri elementi. Se effettivamente, come si dice, qualcuno è in possesso di immagini video o foto che possano chiarire alcuni aspetti sulla morte di Magina, benissimo, ce le porti. Invitiamo tutti a collaborare fattivamente con noi, senza paura. Ogni aiuto è ben accetto, noi proseguiremo ad indagare in ogni direzione per fare chiarezza e dare, come è giusto che sia, una risposta alla famiglia".

Risposte e verità che chiedono di conoscere gli amici e, soprattutto, una famiglia intera distrutta dal dolore. Sul gruppo Facebook creato e denominato 'Giustizia per Denny' sono arrivati tantissimi messaggi anche da Milano e Roma. Tutti chiedono che sia fatta "giustizia" e che la "verità possa finalmente uscire fuori".