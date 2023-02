Disabile pestato dal branco nel parco

Un disabile di 50 anni è stato pestato dal branco. È successo a Roma, nel parco del Pineto, lo scorso 6 febbraio. A raccontare i fatti alla polizia è stata la sorella della vittima, che ha presentato una denuncia due giorni dopo l'aggressione. La vittima, sotto choc, non aveva raccontato subito quanto aveva subìto, forse perché troppo spaventata.

Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato aggredito mentre stava leggendo su una panchina del parco che si trova nel quadrante nord-ovest della capitale. Erano le 15.45 dello scorso lunedì 6 febbraio. Alcuni ragazzi tra i 22 e i 28 anni si sarebbero avvicinati a lui, gli avrebbero chiesto se voleva fumare e poi lo avrebbero strattonato, portato dietro a un cespuglio del parco, picchiato e rapinato dello zaino che conteneva un cellulare, le chiavi di casa e gli occhiali da vista.

Il giorno dopo, l'uomo ha raccontato quanto avvenuto. È stato portato in ospedale al San Filippo Neri: non è in gravi condizioni. La polizia indaga per fare chiarezza sull'accaduto.