Dona il rene all'amico d'infanzia: "Il regalo più grande, ora ci godiamo la vita"

Sono cresciuti insieme, sono e saranno legati per sempre. Giorgio Medici e Renato Bisello sono amici d'infanzia dagli anni '50, quando come tanti altri bambini giocavano a pallone per strada, in via Raffaello Sanzio a Padova. Adesso sono legati indissolubilmente. Sono tanti i ricordi di una vita insieme: un viaggio in gioventù in Olanda, il trasloco a Rotterdam per Giorgio, due matrimoni felici e dei bellissimi figli. Nel 2020, però, le condizioni di salute di Giorgio peggiorano a causa di una malattia renale e l'unica soluzione diventa il trapianto d'organo.

Senza pensarci un secondo, Renato - a 69 anni - offre all'amico d'infanzia il suo rene. Nell'ottobre 2021, al centro trapianti rene di Rotterdam in Olanda, viene espiantato l'organo sano a Renato e Giorgio, risvegliatosi dall'anestesia, ritorna a guardare avanti. "Ci siamo fatti il regalo più grande: poter ancora stare assieme e goderci la vita accanto alle nostre famiglie", dicono oggi i due amici al Gazzettino.

"Nell'estate 2021 la mia funzione renale è passata gradualmente da pre-terminale a terminale - precisa Giorgio -. Prima di quel momento non ero mai entrato in dialisi, la situazione era ormai critica e l'unica soluzione era il trapianto". Renato viene considerato idoneo e l'operazione di espianto-trapianto viene fissata il 7 ottobre 2021 a Rotterdam. "Io sono stato dimesso dopo una settimana, Renato dopo tre giorni - dice Giorgio -. Tante e troppe emozioni, difficili da raccontare a parole. Il merito va all'amicizia e lo sarà per sempre".

Oggi Renato e Giorgio conducono una vita normale: il primo a Padova, il secondo in Olanda. Hanno voluto raccontare la loro storia per sensibilizzare sull'importanza della donazione di organi. Qualche giorno fa, ancora una volta, si sono ritrovati a Padova per festeggiare l'estate e pranzare insieme. Sempre insieme.