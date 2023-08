Speleologa intrappolata a 130 metri di profondità, il video dei soccorsi

Una speleologa di 25 anni si è infortunata durante un'esplorazione nella Grotta del Falco, sui monti degli Alburni, in provincia di Salerno. La ragazza è rimasta bloccata a circa 130 metri di profondità. Per soccorrerla si sono mobilitate le squadre del Soccorso alpino e speleologico provenienti da Campana, Puglia, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Emilia-Romagna e Sicilia.

La ragazza, che era in grotta con un gruppo di amici, è scivolata mentre percorrevano un tratto orizzontale di alcune centinaia di metri, alla profondità di circa 130 metri, provocandosi un trauma a una gamba. Le squadre del soccorso speleologico, composte da medico, infermiere, tecnici e telefonisti, hanno raggiunto la giovane che è stata visitata e stabilizzata, mentre le comunicazioni con la direzione delle operazioni all'esterno, sono state garantite dalla linea telefonica realizzata appositamente.L'infortunata è stata quindi imbarellata ed è iniziato il recupero. Per la particolare morfologia della grotta, sono state attivate anche le squadre di disostruttori del Soccorso Speleologico. Una squadra composta da tecnici umbri e siciliani ha provveduto ad allargare i tratti più angusti della grotta per consentire l'agevole passaggio della barella

Non è la prima volta che la grotta è teatro di incidenti. Nel 2017 un infermiere originario di Foggia è morto dopo essere precipitato durante la discesa per via della rottura della fune.