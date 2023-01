Investe e uccide la moglie mentre fa retromarcia con l'auto

Una donna di 71 anni, Maria Massa, è morta ieri sera a Caccamo (Palermo) dopo essere stata investita dal marito che stava facendo retromarcia con la propria Fiat Panda. L'incidente è avvenuto in contrada San Giovanni Li Greci e sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.

Come riporta PalermoToday l'uomo, un settantanovenne, stava facendo manovra e la moglie gli dava indicazioni. Poi, per cause da chiarire, l'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la donna. Il corpo privo di vita è stato portato all'obitorio del cimitero, sarà poi trasferito all'istituto di medicina legale del Policlinico. La macchina è stata sequestrata, al vaglio la posizione del marito della vittima che rischia di essere accusato di omicidio colposo.