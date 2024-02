Donna trovata morta in casa: "Era a terra, aveva uno straccio intorno al collo"

Giallo a Puegnago del Garda, piccolo comune del Bresciano, dove una donna di 78 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione, una villetta di via Panoramica.

Come spiega BresciaToday, sembra che sul corpo dell'anziana siano stati trovati segni di violenza, ma non sarebbero state scoperte tracce di sangue. Al momento non si può escludere nulla. Tra le ipotesi al vaglio la più probabile è quella di una rapina finita in tragedia. Sul posto ci sono i carabinieri, gli uomini della Scientifica, il medico legale e il pubblico ministero Ines Bellesi.

A scoprire il cadavere è stata la nuora

Tutto sarebbe successo tra le 6 e le 6.30. Pare che a dare l'allarme sia stato il figlio: preoccupato perché l'anziana madre non rispondeva al telefono, avrebbe chiesto alla moglie di andare a controllare se fosse successo qualcosa di grave (le loro case sono contigue, collegate da una scaletta). La donna avrebbe poi fatto la tragica scoperta: ha raccontato agli inquirenti di averla trovata a terra con uno straccio intorno al collo, priva di vita, come se fosse stata strangolata.