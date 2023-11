Una donna è precipitata dall'ottavo piano nella tromba delle scale

Dramma nella notte fra giovedì e venerdì a Terni, in un condominio di via della Fiera, zona Campitello. Una donna di 32 anni è precipitata dall'ottavo piano nella tromba delle scale di un palazzo: è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Terni, in gravi condizioni. Secondo quanto appreso finora, intorno alla mezzanotte la 32enne era in procinto di rientrare nell'appartamento di famiglia ma, per cause ancora da accertare, è precipitata nella tromba delle scale proprio dall'ottavo piano. Un volo terribile, di diversi metri, terminato con l'impatto sul pianerottolo del primo piano.

Dalle prime ricostruzioni si parla di una perdita accidentale d'equilibrio, ma la dinamica dell'incidente è da accertare: le indagini sono in corso. Giunti i soccorsi sul posto, le condizioni della donna sono apparse sin da subito gravi: gli operatori del 118 l'hanno portata d'urgenza in ospedale, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per i numerosi traumi riportati. La prognosi è riservata.

Sull'accaduto indaga la squadra mobile della polizia di Terni, che ha già sentito le testimonianze dei familiari della giovane. Per i rilievi sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica.

