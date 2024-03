Rapinata e violentata in strada: il marito vede tutto e interviene, finisce male

Prima la rapina, poi la violenza sessuale. È successo ieri (domenica 10 marzo) nella zona di Tomba di Nerone, a nord di Roma, dove una donna di 47 anni uscita di casa di buon mattino, alle 6.30, è stata avvicinata da un uomo, un cittadino della Repubblica Dominicana, che le ha strappato il Rolex e ha abusato sessualmente di lei. Il marito della vittima, sentite le grida dalla moglie, si è fiondato in sua difesa ma è stato picchiato dall'aggressore, scrive RomaToday.

Rapinata e violentata in strada a Roma: il marito la difende e viene picchiato

A ricostruire quanto avvenuto è la polizia di Stato. La vittima, residente in zona, era appena uscita dalla sua abitazione, nei pressi di via Cassia, quando l'aggressore l'ha sorpresa alle spalle. Nel tentativo di strapparle l'orologio di lusso che aveva al polso, l'ha palpeggiata al seno ripetutamente e anche nelle altre parti intime. Le grida della donna hanno attirato l'attenzione del marito e di alcuni residenti. A quel punto lo straniero, per sedare la reazione del marito della vittima, lo ha aggredito, picchiandolo, per poi strappare il Rolex alla donna, scaraventarla a terra e fuggire a piedi.

Gli agenti della polizia dei commissariati di Ponte Milvio e Flaminio hanno setacciato la zona e bloccato il ladro violento, poco dopo. L'uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli e arrestato con le accuse di violenza sessuale e rapina aggravata. La 47enne e il marito sono stati portati dal 118 all'ospedale San Pietro. Lei ne avrà per 15 giorni, lui per 10.