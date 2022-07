Picchiano e bloccano un uomo mentre violentano la sua fidanzata, arrestati

Una donna molestata mentre il suo findanzato veniva tenuto fermo e preso a calci e pugni. E' accaduto all'alba di oggi, domenica 24 luglio, verso le cinque, nel sud di Milano, in un parchetto tra via Lorenteggio angolo piazza Frattini. Sul posto sono sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni passanti, che hanno arrestato gli aggressori.

Come racconta MilanoToday a finire in manette con l'accusa di violenza sessuale e tentata rapina due egiziani, uno di 19 anni e l'altro di 24 anni. In base a quanto ricostruito dai militari della compagnia Duomo, i due hanno prima avvicinato la coppia - lui 22enne e lei 30enne, entrambi romeni - per poi minacciare il ragazzo e cercare di rubare il contenuto della sua borsa. Subito dopo, hanno trattenuto il fidanzato, mentre palpeggiavano la donna al seno e nelle parti intime.

Infine, gli aggressori hanno preso a calci e pugni il 22enne, hanno lanciato alcune bottiglie e si sono dati alla fuga. A chiamare il 112 sono stati alcuni passanti. Arrivati sul posto i carabinieri sono riusciti a rintracciare i due egiziani, li hanno arrestati e portati in carcere a San Vittore. Il 22enne ha riportato escoriazioni, per fortuna lievi, alle gambe e ha rifiutato le cure.