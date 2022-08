Ucraina violentata in strada: residente filma tutto e lo fa arrestare

Ha creato grande sgomento in città il grave fatto accaduto all'alba di domenica 21 agosto in via Scalabrini, dove un uomo africano di 27 anni, originario della Guinea, ha violentato una donna ucraina di 55 anni sul marciapiede in mezzo alla strada. Solo il provvidenziale rapido intervento delle volanti della questura - allertate grazie alla segnalazione di un residente che svegliato dalle grida di aiuto della donna ha chiamato il 113 - ha permesso di interrompere la violenza in atto. In un video, in possesso degli inquirenti, si vede chiaramente l'uomo che si avvinghia addosso alla vittima a terra sul marciapiedi di via Scalabrini.

L'immigrato, che si trova in Italia con lo status di richiedente asilo, è stato ammanettato e portato subito in questura. Qui ha trascorso la mattina interrogato dalla polizia, e intorno alle 14 è stato portato in carcere alle Novate con l'accusa di violenza sessuale. I contorni della vicenda li stanno ancora chiarendo gli agenti delle volanti coordinati dalla Procura della Repubblica di Piacenza. Al momento pare certo che i due non si conoscessero e che la donna fosse da sola. La donna si trova ancora ricoverata al pronto soccorso in stato di choc dopo l'accaduto. Avrebbe riportato anche alcuni lievi traumi ma le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.

"È agghiacciante quello che è accaduto questa mattina all’alba in via Scalabrini. È agghiacciante che una donna sola sia stata assalita da un criminale vigliacco che ha abusato di lei", commenta il sindaco Katia Tarasconi. "Appena possibile contatterò questa povera vittima, che tra l’altro arriva da un Paese martoriato dalla guerra, l’Ucraina, e le farò sentire tutta la mia personale vicinanza come donna e tutta la vicinanza dell’intera comunità piacentina che rappresento".