Due donne precipitano dalla seggiovia: una è morta

Un drammatico incidente si è consumato nel comprensorio sciistico dell'Alpe di Siusi, in Alto Adige: due donne sono precipitate insieme dalla seggiovia, atterrando dopo un volo di circa 7 metri. Una di loro, di 83 anni, residente a Ortisei, non ce l'ha fatta. Le gravi ferite riportate alla testa e al torace, oltre alle numerose fratture multiple, sonoo risultate fatali.

In condizioni gravi, ma non in pericolo di vita, l'altra donna, 55enne, trasportata in elicottero al pronto soccorso di Bolzano, dove i medici le hanno riconosciuto un grave trauma al torace, lesioni alla testa e alla colonna vertebrale e una gamba rotta.

La tragica caduta è avvenuta nei pressi della stazione a valle della seggiovia a quattro posti Goldknopf /Punta d'Oro, che collega le piste Paradiso e Floralpina. Sul posto, a circa 1850 metri di quota, sono intervenuti gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2, insieme al soccorso alpino e ai carabinieri.

La dinamica della caduta dalla seggiovia: che cosa sappiamo

La dinamica dell'incidente della seggiovia sull'Alpe di Siusi non è ancora chiara. Forse una delle due donne non è riuscita a sedersi bene e l'altra ha tentato ad aiutarla. A un certo punto le due donne sono cadute nel vuoto, finendo sulla pista da sci. L'incidente è stato osservato da alcuni sciatori che in quel momento stavano scendendo a pochi metri di distanza, fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto.

L'anziana è deceduta sul posto mentre 'altra sciatrice ha riportato un grave politrauma ed è stata ricoverata in rianimazione all'ospedale di Bolzano. Saranno le indagini - già in corso, a partire dall’impianto di risalita - ad accertare cosa sia successo esattamente sulla seggiovia.

Era di Ortisei, in val Gardena, la donna 83enne, morta questa mattina. Si tratta di Erna Perathoner Moroder. Di Ortisei è anche l'amica 69enne, ricoverata ora in ospedale a Bolzano.