Tre donne sequestrate e violentate per una notte intera

Un incubo durato una notte intera. Quattro persone, tre donne e un ragazzo, sono state sequestrate e tenute in ostaggio per una notte intera a Novi ( Modena) da otto uomini, originari del Pakistan, che sono poi stati arrestati dai carabinieri. Secondo la stampa locale, teatro della violenza è un casolare. Le vittime si sono salvate scappando da una finestra. Una volta libere hanno chiesto aiuto ai residenti della zona, che hanno allertato le forze dell'ordine.

Le donne vittime di violenza sono di origine filippina. Due hanno tra i 40 e i 50 anni, una ne ha 32. Del ragazzo invece non si conosce l'età. Tutti e quattro avrebbero subito violenze sessuali i cui segni sul corpo sono stati riscontrati sul posto dal 118. I quattro hanno detto di essere nel Modenese per turismo e di essere finiti in quel casolare dopo aver accettato un passaggio in auto da alcuni pakistani, che invece di portarli nel luogo concordato li avrebbero sequestrati.

Sono in corso indagini sul casolare che risultava disabitato fino a un anno fa, quando un uomo originario del Pakistan lo ha riaperto.