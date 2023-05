Scovato laboratorio dove nascono droga dello stupro e anabolizzanti

Un laboratorio clandestino per la produzione di sostanze dopanti e della cosiddetta "droga dello stupro" è stato scoperto dai carabinieri in una zona rurale in provincia di Salerno. I militari hanno sequestrato quattrocento chilogrammi di principi attivi di sostanze anabolizzanti di varia natura, tra cui steroidi, ormoni della crescita e stimolanti, 20 chili di efedrina, precursore della sostanza stupefacente sintetica "metamfetamina", quattro chili di sibutramina, sostanza dopante e anoressizzante bandita dal commercio europeo dal 2010, 61 confezioni di nandrolone, sostanza anabolizzante e stupefacente vietata, 26 flaconi di Ghb (la "droga dello stupro") e 300 chilogrammi di eccipienti e coloranti, funzionali alla produzione finale delle sostanze.

Si tratta dell'atto finale di un'indagine, coordinata dalla Procura di Rimini, contro il traffico internazionale di sostanze ad azione dopante e stupefacente. Sono scattati due arresti. Nel laboratorio, spiegano i carabinieri del Nas, era stato allestito con presse, macchine incapsulatrici e conta compresse, miscelatori e strumentazione per l'etichettatura.

Proprio per la grande quantità di sostanze scoperte e per la complessità tecnologica del laboratorio, è stato necessario l'intervento del Ris di Roma per la campionatura delle sostanze e la messa in sicurezza dei luoghi sottoposti a sequestro.

Il maxi sequestro e gli arresti si collegano all'operazione di novembre dello scorso anno quando la collaborazione tra i carabinieri del reparto operativo del Nas col personale della Gendarmeria Sammarinese aveva già permesso di individuare un primo magazzino illegale utilizzato per lo stoccaggio e la successiva vendita, in Italia e all'estero, di sostanze farmacologicamente attive ad azione dopante e stupefacente.

