Discute con i No Green Pass nella metropolitana, dottoressa aggredita con una testata

Èstata colpita con una testata alla stazione San Paolo. La sua "colpa", quella di aver espresso un parere contrario ad un gruppo di No Green Pass, che stavano parlato tra loro tenendo il punto sulle teorie complottiste e contro il certificato verde. È quanto successo nel tardo pomeriggio di sabato a Roma, intorno alle 19:40, quando chi era al Circo Massimo stava tornando a casa.

A ricostruire il fatto, raccogliendo la denuncia della vittima, è la polizia di Stato. Come riporta anche RomaToday, nella Metro B, a bordo di un vagone, un gruppo che continuava a sostenere tesi no vax e no Green Pass ha incrociato una dottoressa.

La donna, di parere opposto, si è intromessa nella conversazione e da lì ne è nata una discussione. Il dibattito, stando al racconto del medico fornito agli investigatori, si è fatto acceso trasformandosi in una lite tanto che, alla stazione San Paolo, la donna è stata colpita da una testata da una No Green Pass. La dottoressa, stordita, ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze.

Sul posto il 118 e la polizia di Stato che ha raccolto la testimonianza della vittima, in grado di riconoscere il gruppo perché, a suo dire, avevano bandiere e striscioni contro il Green Pass. La dottoressa, per precauzione, è stata portata in ospedale. Non è grave.