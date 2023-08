Dramma a Ferragosto: ragazzo si tuffa nel fiume, ma gli amici non lo vedono riemergere

Si è tuffato nel fiume Sarca, ma non è più riemerso. Doveva essere un Ferragosto di festa per un giovane di 24 anni e i suoi amici, tutti veronesi, giunti in Trentino Alto Adige per trascorrere qualche ora di relax, ma la giornata ha preso ben presto una piaga inaspettata. E drammatica. I giovani avrebbero deciso sistemarsi in una spiaggia all’altezza della centrale idroelettrica Fies. Poi si sarebbero buttati in acqua per rinfrescarsi. Ma uno di loro non è tornato a riva.

L'allarme è stato dato dagli amici. Oltre ai vigili del fuoco e agli uomini del Soccorso Alpino (al lavoro dalle 15:30 di martedì), sul posto sono arrivati anche i carabinieri, al lavoro per cercare di ricostruire quello che è successo. Le ricerche, interrotte nella notte, sono ripresa all'alba di mercoledì. La zona viene perlustrata dai vigili del fuoco del corpo permanente di Trento e aii volontari di Dro. Nelle operazioni è impegnato anche il nucleo speleo-alpino-fluviale.

Il fiume Sarco è il principale immissario del lago di Garda. Con i suoi 78 km di lunghezza è il quinto fiume trentino per lunghezza, ma il secondo per portata dopo l'Adige.

