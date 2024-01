Drammatico incidente: auto contro bus, morta una mamma e due bambini

Una donna di 47 anni e i suoi due figli sono morti in un incidente avvenuto lunedì pomeriggio in Austria, a poca distanza dal confine italiano. Secondo quanto ricostruito dai media locali, la donna si chiamava Monika Stauder Tschurtschenthaler ed abitava in Alto Adige. L'incidente è avvenuto però ad Assling, in territorio austriaco.

L'auto su cui viaggiava la 47enne con i suoi tre figli - che a quanto sembra aveva targa italiana - si sarebbe scontrata frontalmente con un autobus di linea. L'impatto, avvenuto in prossimità di una curva a destra, è stato violentissimo: la donna e uno dei figli, di sette anni, sarebbero morti prima dell'arrivo dei soccorritori. Gli altri due bambini, di 10 e 13 anni, sono stati elitrasportati in ospedale a Innsbruck e Klagenfurt in condizioni critiche. In serata è però arrivata la notizia della morte del bimbo di 10 anni. Al momento dell'impatto sul bus era presente solo l'autista, rimasto illeso. Sulla scena dell'incidente sono intervenuti più di 100 soccorritori per estrarre la conducente e i bambini dalle lamiere.

Secondo quanto si è appreso la famiglia viaggiava a bordo di una Panda. Da ricostruire le cause e le responsabilità dello schianto: una delle ipotesi è che per circostanze ancora da chiarire l'auto abbia sbandato finendo sulla corsia opposta. Ma a stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto saranno le forze dell'ordine.