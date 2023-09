Parte con il marito per un viaggio per il suo compleanno: muore in un incidente

Elena Radaelli, 31 anni, residente a Trezzo sull'Adda (Milano), è morta in un tragico incidente stradale in Albania, dove si trovava in viaggio con il marito Gennaro Mancuso (erano noti su Facebook come "Scoppiati in moto", pagina in cui raccontavano le loro avventure in sella) e il loro cagnolino Twin. I due erano partiti sulle loro moto per un viaggio di alcune settimane in occasione del compleanno di Elena. L'itinerario prevedeva un lungo giro per le strade di Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro, poi Grecia e Puglia.

Elena Radaelli morta in un tragico incidente in moto

Elena Radaelli però non ce l'ha fatta. Secondo quanto è trapelato, un furgoncino l'ha investita a mezzogiorno di martedì 19 settembre, appena uscita dal bar del campeggio dove lei e il marito si erano fermati, al confine con l'Albania, nel villaggio di Lin, a Pogradec. Elena era un'operaia che aveva vissuto a lungo a Piacenza, ma che si era trasferita a Trezzo sull'Adda. In Lombardia lavorava insieme al marito alla STMicroelectronics. La 31enne, ferita gravemente, è stata portata in eliambulanza al Trauma Hospital di Tirana, ma poco dopo è morta. La dinamica del sinistro è al vaglio degli investigatori. La polizia di Korça ha arrestato il guidatore del furgone Benz: si tratta di un 33enne, originario di Lushjna.

La pagina Facebook di Elena e Gennaro è stata inondata da un mare d'affetto e di messaggi di cordoglio: "Sempre nel cuore, la nostra dolce Elenina. Sento ancora il rumore dei tuoi piccoli piedini che scendevano le scale per entrare in casa nostra a portare un raggio di sole. Ora sei ovunque, strade infinite davanti a te", scrive Lucia P. ricordando la motociclista. I funerali si svolgeranno lunedì 25 settembre a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), alle 14.30. Un ricordo di Elena più informale, invece, avverrà sabato 23, ad Agrate, davanti alla STMicroeletronics di via Olivetti, intorno alle 17, con tutti gli amici e i tantissimi che le volevano bene.

