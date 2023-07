Emergenza incendi, Meloni: "Non possiamo limitarci a interventi occasionali"

Situazione ancora drammatica in Sicilia. Diversi focolai sono ancora attivi nel palermitano, mentre nel Catanese le fiamme hanno attaccato la pineta di Nicolosi e la Timpa di Acireale. La Regione corre così ai ripari. Il governatore Renato Schifani ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale e richiesto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per i roghi e l'eccezionale ondata di calore sull'Isola.

La decisione è stata presa nel corso di una seduta straordinaria della giunta convocata appositamente dal presidente della Regione a Palazzo d’Orleans. Sono centinaia, secondo una prima stima fornita dalla Regione Sicilia, gli edifici, le infrastrutture e gli impianti di servizi generali (viari, elettrici, telefonici, fognari e di rifiuti) distrutti o danneggiati dagli incendi. Migliaia le persone evacuate, anche solo precauzionalmente, di cui un centinaio non può rientrare nelle abitazioni e necessita di sistemazioni alternative.

Secondo una primissima stima della Protezione civile siciliana, inoltre, i roghi che negli ultimi due giorni hanno devastato oltre cento Comuni hanno causato oltre 60 milioni di euro di danni. A questi bisogna aggiungere gli oltre 200 milioni di euro, quantificati dagli Ispettorati provinciali dell’Agricoltura, per l’eccezionale ondata di calore e gli altri danni, in fase di determinazione, per la distruzione di produzioni e strutture agricole a seguito degli incendi.

"Italia messa dura prova da incendi e disastri maltempo"

Mentre le regioni sono ancora alle prese con la conta dei danni, la premier Giorgia Meloni assicura che il governo ha messo in campo tutti i mezzi di cui dispone per domare gli incendi e disastri meteorologici che negli ultimi giorni "stanno mettendo a dura prova l'Italia". L'esecutivo è quindi al lavoro per istruire le richieste di stato di emergenza avanzate dalle Regioni colpite e deliberare così le prime risorse". Meloni sostiene inoltre la necessità di stilare un piano di prevenzione idrogeologica.

"Dobbiamo fare quello che non si è avuto il coraggio di fare a sufficienza nel passato, cioè lavorare per mettere in sicurezza il territorio. L'obiettivo è superare la logica degli interventi frammentati varando un grande piano di prevenzione idrogeologica", ha dichiarato Meloni in un video postato sui social, ringraziando i vigili del fuoco, gli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, così come i volontari, impegnati a spegnere le fiamme che lambiscono case e distruggono ettari di terreno nelle regioni del Sud Italia. E poi ha posto l'accento sull'arrivo di altri fondi per i soccorritori per evitare che gli interventi siano solo frammentati. "Non dobbiamo e non possiamo limitarci all'emergenza - sottolinea - nei mesi scorsi il governo ha già incrementato le assunzioni di chi è chiamato al soccorso, con la prossima legge di bilancio intendiamo aumentare le spese per la manutenzione di veicoli e aerei", conclude la premier.

"Ancora è presto, in alcune regioni la calamità è ancora in corso"

Ma per il governo c'è bisogno di tempo per la valutazione dei danni causati dai roghi e dal maltempo che ha colpito alcune regioni settentrionali. "Siamo in attesa che dalle regioni colpite dalle calamità arrivi non soltanto la formale richiesta ma anche la quantificazione dei danni", ha affermato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci durante 'Diario del giorno' su Rete4.

E poi ha aggiunto: "Ancora è presto, in alcune regioni la calamità è ancora in corso, il maltempo non si è ancora del tutto arrestato, quindi credo che la prossima settimana come Governo saremo nelle condizioni, dopo aver ricevuto le delibere di richiesta di stato di emergenza, di istruirle con il nostro dipartimento di protezione civile e passarle al Governo centrale per le determinazioni e la deliberazione sia dello stato di emergenze sia per quanto riguarda le prime necessarie risorse".