Ha l'epatite B e si vendica dei genitori adottivi mettendo dita nei loro piatti

Leccava le dita e poi le infilava nel cibo che avrebbero dovuto mangiare i genitori, pur sapendo di essere affetto da epatite B. Un atteggiamento che Liudivikas Crociata, 26 anni, lituano ma in Italia dopo essere stato adottato da una coppia di Roma, ha avuto per lunghi e travagliati mesi caratterizzati da litigi con i parenti, incomprensioni e cibo finito regolarmente nel cestino della spazzatura. Il comportamento del 26enne ha scatenato pirosi gastrica e ansia, oltre a tanto dolore, nella mamma. Sintomi di una malattia per la quale il giovane è sotto processo con l’accusa di minacce e lesioni personali.

Secondo quanto racconta il Corriere della Sera, i fatti risalgono al 2021, da quando il giovane ha iniziato ad attuare una vendetta nei confronti dei familiari. Stando a quanto sostenuto dall'accusa, il giovane compiva dei semplici ma pericolosi gesti: si recava in cucina, prendeva le scatolette di formaggio, le apriva e la mangiava con le dita, rendendo il contenuto impossibile da riutilizzare per via dell’epatite B. E ancora. Lui sfiorava i piatti con le dita dei familiari, imponendo di gettarli.

Il ragazzo è stato imputato per i suoi atteggiamenti verso i famigliari, quando è stato condannato dal gup Gaspare Sturzo per maltrattamenti verso i genitori adottivi a due anni di reclusione al termine del rito abbreviato. Il ragazzo, che era stato adattato insieme ad altri tre bambini, tra cui il suo gemello, riteneva che i genitori avessero più attenzioni per gli altri. Come per esempio il mancato bacio della buonanotte, l’acquisito di pochi vestiti o i pasti non sempre preparati per lui. Da qui, l'atteggiamento nei confronti dei parenti, dopo aver contratto la mattia durante un soggiorno in una casa-famiglia. Consapevole di essere contagioso, si dedica a rendere inutilizzabili i cibi. Alla fine arriva la denuncia e ora il processo.