Esplode una palazzina: morti marito e moglie, estratta viva una donna incinta

Prima il boato, poi il crollo. Un'esplosione ha distrutto una palazzina a Torre, in via per Camaiore, a Lucca nei pressi del centro commerciale Valfreddana. Il bilancio è tragico: due persone hanno perso la vita, mentre una donna incinta di 26 anni è stata estratta viva dalle macerie, ma con ustioni serie, è stata portata da "Pegaso 3" a Cisanello. Ricoverata in ospedale, nei suoi confronti i medici stanno procedendo al parto cesareo per evitare conseguenze più gravi al nascituro. Il compagno della donna nonché padre del nascituro non è rimasto coinvolto nel crollo della palazzina e si sta recando all'ospedale Cisanello di Pisa dove la compagna è ricoverata. Le due vittime sono una donna di 55 anni e il marito di 60, il cui cadavere è stato rinvenuto in un secondo momento. È salva invece la figlia della coppia, 17 anni, che non era in casa al momento della deflagrazione. Intanto due camionisti che transitavano nel luogo dell'esplosione sono stati ricoverati in codice bianco.

È nato e sta bene il bimbo della donna incinta, 26 anni, coinvolta questo pomeriggio nell'esplosione di una palazzina di due piani sulla via provinciale per Camaiore a Torre, frazione del comune di Lucca. La donna, ustionata nell'incidente, era alla trentunesima settimana di gravidanza e così quando è stata trasportata all'ospedale Cisanello di Pisa i medici hanno deciso di praticarle il parto cesareo. L'operazione si è conclusa positivamente, con il bimbo che è venuto alla luce in buone condizioni di salute ed è stato precauzionalmente trasferito all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Restano invece gravi le condizioni della neo madre, ricoverata al Centro grandi ustionati di Cisanello.

Esplosione a Lucca: crolla una palazzina

L'esplosione è avvenuta intorno alle 15 di oggi, giovedì 27 ottobre. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento delle fiamme che si sono propagate dopo l'esplosione. Sono intervenuti automedica, due ambulanze e anche Pegaso già sul posto per eventuali trasferimenti da effettuare. Avvertita anche struttura regionale CROSS (Centrale Operativa Remota Operazioni Soccorso Sanitario). Da segnalare che nell'esplosione della palazzina è rimasto coinvolto anche un camioncino, con due persone che sono già state accompagnate all'ospedale di Lucca, comunque non gravi (una per trauma cranico, l'altra per escoriazioni). Sembra che nella palazzina (dove, a parte i pompieri, per il momento nessuno si può avvicinare) ci siano due o tre persone. L'esplosione della palazzina è stata provocata da una fuga di gas metano, che poi ha innescato un incendio. L'edificio è composto da due piani, suddiviso in due unità abitative.

