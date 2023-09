Esce da un locale e fa la pipì su un'auto: 28enne massacrato di botte, è in coma

Doveva essere una serata di festa e allegria, ma è finita in tragedia. L'episodio, di cui si è avuta notizia solo nelle ultime ore, è avvenuto nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 settembre a San Giorgio delle Pertiche, comune di circa 10mila abitanti in provincia di Padova. Un ragazzo di 28 anni, magazziniere residente a Cadoneghe, è finito in ospedale in coma farmacologico dopo aver ricevuto una raffica di pugni nel piazzale di fronte a un disco bar di via Desman. I medici che fin da subito l'hanno preso in cura stanno facendo di tutto per salvarlo. La prognosi è riservata.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava insieme ad amici e parenti per festeggiare l'acquisto di una casa di uno di loro. Ad un tratto il dramma. Il ventottenne, ubriaco, sarebbe uscito dal locale per fare pipì su un'auto ferma nel parcheggio, ma qualcuno - evidentemente infastidito da quel gesto - gli ha rifilato una scarica di pugni fino a farlo svenire. Le versione su quanto accaduto in ogni caso divergono. Dal locale, riferisce 'Il Mattino di Padova', hanno definito i componenti della comitiva tutti "alticci e parecchio molesti". Secondo la famiglia, al contrario il giovane non aveva infastidito nessuno. Sta di fatto che fuori dal locale è nato un parapiglia e il 28enne è caduto al suolo perdendo i sensi.

Vista la situazione disperata sono subito stati allertati i numeri d'emergenza. Davanti al disco pub Tropicana sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cittadella e i sanitari del Suem 118. Il ferito è stato stabilizzato e in un secondo momento trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono definite critiche: è in pericolo di vita.

I militari dell'Arma hanno provveduto ad identificare tutti i presenti e hanno raccolto le singole testimonianze per avere un quadro preciso dell'accaduto. In aiuto degli investigatori potrebbero intervenire anche le immagini della videosorveglianza. Al vaglio degli inquirenti ora c'è la posizione dell'aggressore che è già stato individuato. La famiglia per ora non ha però sporto denuncia. Nel caso venisse aperta un'indagine, l'ipotesi di reato dipenderà anche dallo sviluppo del quadro clinico del ragazzo.

