Fidanzati morti in auto a Napoli, l'Iran rifiuta la salma di Vida Shahvalad: "Era di facili costumi"

Vida Shahvalad, 21enne di origini iraniane trasferitasi da alcuni anni a Napoli per frequentare l'università, è morta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio in un box auto di Secondigliano insieme al suo fidanzato Vincenzo Nocerino, di 24 anni. I due, dopo una serata trascorsa con gli amici, si erano trattenuti nel garage davanti casa di lui, lasciando il motore della Fiat Panda 500 acceso per riscaldarsi.

La mattina successiva è stato il padre del giovane a trovare i corpi dei due ragazzi, senza vita, ancora abbracciati. I successivi accertamenti non hanno fatto emergere alcun segno di violenza: con tutta probabilità, la morte è stata causata dall'inalazione del monossido di carbonio, che in poco tempo avrebbe saturato il piccolo box auto privo di impianto di ventilazione, anche se dovranno attendersi i risultati dell'autopsia per togliere ogni dubbio sulle cause e le dinamiche del decesso.

I genitori di Vida, che hanno chiesto di rimpatriare il corpo, hanno ora ricevuto lo stop dalle autorità di Teheran: la salma non è gradita al regime, per il quale la 21enne "è una donna di facili costumi".

L'Iran non vuole che il corpo di Vida venga rimpatriato

"Restituiamo l'onore a Vida e aiutiamo la famiglia a riportare la salma in Iran, ha diritto ad essere seppellita". È l’appello di un amico di Vida Shahvalad, il 28enne connazionale Ahmad Bahramzadeh, 28 anni, laureando in odontoiatria a Pisa. Alle sue parole si associa il padre del fidanzato, Alfredo Nocerino, che nella disperazione condivide l'appello lanciato dalla famiglia di Vida. "Lo voglio cremare e sto facendo tutto da solo. Io non voglio parlare di mio figlio che era tutto per me", ha detto Alfredo Nocerino nel corso di una trasmissione a "radio Marte", che ha portato alla luce il rifiuto di Teheran raccogliendo l'appello delle famiglie.