Il figlio gli rivela di essere gay, lui lo minaccia di morte

Violenze fisiche e psicologiche ai danni della moglie e del figlio ventenne. In particolare entrambi sarebbero stati minacciati di morte dopo che il figlio aveva rivelato la sua omosessualità e la donna lo aveva difeso. È la situazione familiare allarmante ricostruita dalla polizia di Foggia che oggi ha eseguito un'ordinanza custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di un uomo accusato del reato di maltrattamenti in famiglia. La misura è stata adottata dopo diversi interventi da parte degli agenti di polizia. In particolare, l’uomo, già in passato avrebbe dimostrato una marcata tendenza ad assumere atteggiamenti iracondi durante litigi insorti per futili motivi.

La situazione sarebbe divenuta insostenibile quando il figlio ha svelato la propria omosessualità. In quella circostanza il padre, non accettando l'orientamento sessuale del ragazzo, gli avrebbe rivolto gravi minacce di morte, estendendole anche alla madre per il solo fatto di sostenere le scelte di vita del figlio. Malgrado i continui interventi dei poliziotti, l'uomo non avrebbe mostrato alcun segno di ravvedimento. Ora si trova nel carcere di Foggia.

