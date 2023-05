Filma l'uomo in fiamme invece di chiamare i soccorsi: "Sono pentito, ho gli attacchi d'ansia"

"Mi dispiace di aver fatto quel video, mi pento. Tornassi indietro chiamerei i soccorsi". A parlare è il ragazzo autore del autore del video dell'auto in fiamme sul raccordo anulare di Roma, un episodio in cui è rimasto gravemente ustionato Francesco Sandrelli di 53 anni, morto dopo giorni di agonia in ospedale, il 24 marzo scorso. Le immagin choci mostravano Sandrelli, pittore residente in Valdichiana, mentre si sbracciava: il filmato - risalente a inizio febbraio - era stato diffuso sui social e ripreso anche dal canale Welcome To Favelas.

A intervistare l'autore del filmato, indagato per omesso soccorso dalla Procura di Roma, è stata la trasmissione televisiva Le Iene di Italia 1, nel servizio andato in onda nella puntata di martedì sera e realizzato da Alice Martinelli. Mentre riprendeva l'incendio, il ragazzo commentava: "A zì, hai pijato foco? Senti che callo, mamma mia".

L'intervistato ammette di aver capito l'errore fatto, ma dice: "È vero, non mi sono fermato, ma non ero solo". Nel servizio parla anche una psicoterapeuta, che spiega come, dinanzi a una tragedia che sta per compiersi, può svilupparsi l'"effetto spettatore”. E se ci sono più persone che assistono, è più probabile che nessuno intervenga, per deresponsabilizzazione.

L'autore del video finito su Welcome to favelas (diventato virale e poi rimosso) dice: "Ho mandato il video per una denuncia di degrado. Per me era degrado che nessuno intervenisse. Non ho pensato alle conseguenze". E quando ha rivisto il filmato, alla luce della tragedia, che cosa ha pensato? "Ho pensato: non sono io quello". E ha aggiunto: "Sono stato tanto male, notti insonni, attacchi d'ansia. Mi dispiace di aver fatto il video, di cui mi pento, tornassi indietro metterei da parte il telefono per chiamare i soccorsi".

Credit video Mediaset