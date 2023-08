Frana il terreno e i turisti restano bloccati, salvati con l'elicottero

Nuove frane in Valle di Susa (Torino) dopo quella che domenica 13 agosto si è abbattuta su una parte di Bardonecchia provocando gravi danni. Dopo un forte temporale la strada della valle Argentera a Sauze di Cesana è stata invasa dal fango: alcuni turisti non hanno potuto fare rientro a valle.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino per il recupero di circa cento persone isolate. Un video dei vigili del fuoco mostra i soccorritori mentre mettono in salvo adulti e bambini. Alcune persone sono state costrette a trascorrere la notte nella propria automobile mentre altre sono state ospitate nelle strutture dei malgari in zona.

(Nel video di TorinoToday, il sindaco di Sauze di Cesana, Maurizio Beria d'Argentina, fa il punto della situazione)

