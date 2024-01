Il malore e la telefonata al 118: due fratelli muoiono a distanza di 24 ore

Il 2024 inizia con due morti misteriose a Comacchio: due fratelli di 56 e 60 anni sono deceduti a distanza di poche ore l'uno dell'altro e la Procura ha aperto un'inchiesta. Si tratta di Marco e Italo Michele Pasquali, rispettivamente di 56 e 60 anni. Entrambi avevano assunto stupefacenti ma sarà l'autopsia a chiarire le cause dei decessi.

Il 30 dicembre il 118 interviene per un malore accusato da entrambi i fratelli. Italo Michele viene portato all'ospedale Sant'Anna di Cona in stato d'incoscienza, l'altro è vigile e racconta che entrambi avevano assunto cocaina usando la stessa siringa. Poi il peggioramento delle condizioni: Marco muore in casa a Comacchio martedì 2 gennaio, poi Italo Michele muore in ospedale mercoledì 3 gennaio. Si attende l'esito dell'autopsia e le indagini mirano a ricostruire il canale di approvvigionamento della droga e ad accertare se la sostanza era stata tagliata male o alterata in qualche modo. Verrà anche analizzata la siringa utilizzata dai fratelli alla ricerca di tracce della sostanza sulle quali eseguire gli accertamenti tossicologici.

