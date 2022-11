Fuga di sostanze chimiche in un'azienda: dipendenti intossicati

Incidente sul lavoro a Gravellona Toce, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dove per cause ancora in fase di accertamento si è verificata una fuga di sostanze chimiche che ha causato l'intossicazione di 23 persone. I fatti sono avvenuti all'interno della ditta Galvanoplast. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri, la polizia e il personale dello Spresal dell'Asl locale (servizio prevenzione e sicurezza del lavoro).

Al momento sarebbero tre le persone portate in via precauzionale in ospedale a Verbania poiché erano i più vicini al punto in cui si è verificata la fuoriuscita di sostanze. Non risultano gravi. Sono invece complessivamente 23 gli operai rimasti intossicati. Tutti gli addetti, comunque, saranno sottoposti ad accertamenti di routine.

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che "mentre era in corso la miscelazione tra sodio bisolfito con un altro acido - spiegano i carabinieri - sia scaturita una reazione che avrebbe provocato lo sprigionamento di un gas nocivo".