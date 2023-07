Malore improvviso dopo una giornata di lavoro: i colleghi lo trovano morto

È morto a 65 anni dopo una giornata di lavoro al cantiere Tav di Campagna di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, stroncato da un infarto probabilmente causato dal gran caldo. Ieri, martedì 18 luglio, in zona c'erano picchi di oltre 35 gradi: lo hanno trovato ormai esanime nel suo alloggio - al cantiere di Campagna ci sono decine di casette prefabbricate per gli operai in trasferta - e nulla hanno potuto, purtroppo, i tempestivi soccorsi.

La vittima è Gabriele Lucido, 65enne originario della Campania e in trasferta sul Garda per lavoro. A dare l'allarme al 112, poco prima delle 21 di ieri, sono stati i colleghi che l'avrebbero trovato privo di sensi. La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: sul posto in pochi minuti sono intervenute l'automedica, l'infermierizzata e un'ambulanza della Croce Bianca, ma non c'è stato più niente da fare. I rilievi necessari sono stati affidati ai carabinieri di Desenzano.

Continua a leggere su Today.it...