La famiglia di Gattuso nel mirino della 'ndrangheta: le intimidazioni alla sorella legate al "pizzo"

La famiglia di Rino Gattuso nel mirino della 'ndrangheta calabrese di Corigliano Rossano. Due persone sono state arrestate con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso: sarebbero loro gli autori degli atti intimidatori rivolti ad Ida Gattuso, sorella di Rino, alla quale per ben due volte era stata bruciata l'auto. La prima volta in ottobre, quando la macchina era parcheggiata vicino casa. Poi, di nuovo, lo scorso dicembre.

Lo scopo delle intimidazioni era costringere la famiglia Gattuso al pagamento del pizzo per la somma di 3mila euro. Il padre, Franco Gattuso, aveva ottenuto un finanziamento di 80mila euro per realizzare un impianto fotovoltaico e la 'ndrangheta locale pretendeva la propria "fetta". Questa la ricostruzione emersa dalle indagini dei carabinieri, su coordinamento della Procura di Catanzaro.

Chi sono i due arrestati

In manette sono finiti il 51enne Aldo Abbruzzese, pregiudicato ritenuto l'esponente della cosca di 'ndrangheta locale, e Mustapha Hamil, 41enne di origini marocchine che avrebbe fatto da "spalla" ad Abbruzzese. Secondo quanto emerso, i due avrebbero infatti agito in concorso per compiere vari atti intimidatori contro la famiglia dell'ex maglia del Milan e attuale allenatore dell'Olimpique Marsiglia.

I due sono stati bloccati nella mattinata del 2 febbraio in un blitz dei carabinieri del reparto trerritoriale di Corigliano Rossano, sotto il comando del tenente colonnello Marco Filippi. L'arresto è stato eseguito in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia di Catanzaro.