Giacomo Sartori è stato trovato morto. Il cadavere del giovane, di cui non si avevano notizie da sabato scorso, è stato rinvenuto a Casorate Primo, nel Pavese, non lontano dal luogo in cui giorni fa i carabinieri avevano trovato l'auto che aveva in uso. Il tecnico informatico, originario della provincia di Belluno ma residente a Milano, era stato visto l'utima volta dopo una serata in un'enoteca tra Porta Venezia e piazza della Repubblica, proprio nel capoluogo lombardo.

Trovato morto Giacomo Sartori: la scomparsa e il tragico epilogo

Giacomo Sartori avrebbe lasciato l'enoteca, dove era in compagnia di alcuni amici, intorno alle 23:30 dopo aver capito che era stato derubato del suo zaino all'interno del quale c'erano il portafoglio, i documenti e il pc di lavoro. Il professionista era scosso ma non avrebbe pronunciato nessuna frase particolare agli amici. Da quel momento nessuno lo ha più visto. I primi a notare che qualcosa non andava erano stati alcuni suoi clienti: sabato 18 settembre non lo avevano visto arrivare agli appuntamenti che aveva fissato la sua azienda, una software house di Assago. Sono così scattate le ricerche e due giorni fa, proprio a Casorate Primo, gli investigatori avevano trovato l'auto in uso al ragazzo. Oggi il tragico epilogo con il ritrovamento del corpo nei pressi di via Cascina Caiello.

Giacomo, trentenne di Mel (Belluno), si era trasferito a Milano tre anni fa, dapprima per motivi di studio, poi per lavoro. A febbraio di quest'anno il ragazzo aveva trovato occupazione in città come impiegato. Una persona descritta da amici e familiari come emotiva ma pacifica. Non si era mai allontanato. Ora le forze dell'ordine dovranno fare luce sulla sua morte. Si parla di un possibile "gesto autolesivo", ma per averne certezza serviranno ulteriori accertamenti.