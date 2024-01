Il giallo di Giovanni Iacconi, trovato morto sotto il letto

Giallo a Pavullo, in provincia di Modena. Giovanni Iacconi, un uomo di 54 anni, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri, sabato 20 gennaio, nell'abitazione di famiglia dove si recava di tanto in tanto, soprattutto in estate. Iacconi viveva e lavorava infatti da anni nel distretto ceramico: risiedeva a Fiorano ed era operaio alla Marazzi di Sassuolo. Il suo corpo è stato rinvenuto sotto il letto, avvolto in una coperta e in avanzato stato di deterioramento. Dell'uomo non si avevano ormai tracce da circa tre settimane e i famigliari ne avevano segnalato la scomparsa alle autorità: secondo i primi rilievi si trovava in quella casa da diversi giorni.

Giovanni Iacconi trovato morto sotto il letto: si indaga per omicidio

A fare la macabra scoperta è stato il fratello di Iacconi, passato nella casa di Pavullo per un controllo dei locali e per fare arieggiare l'abitazione. Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso dell'uomo, e i carabinieri di Pavullo, che si stanno occupando delle indagini. Gli uomini della scientifica sono stati al lavoro nell'appartamento per diverse ore, repertando ogni traccia utile alle indagini. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista, ma le indagini si stanno concentrando sull'ipotesi di un omicidio. Una pista investigativa rafforzata dalle modalità del ritrovamento del cadavere: il corpo del 54enne era nascosto sotto il letto, avvolto in una coperta. Le cause del decesso non sono ancora state rese note, ma molte risposte potrebbero arrivare dagli esami più approfonditi sul cadavere che verranno effettuati nelle prossime ore.