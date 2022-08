Giovanni Padovani: chi è il calciatore accusato di aver ucciso Alessandra Matteuzzi

Si chiama Giovanni Padovani il presunto assassino di Alessandra Matteuzzi, la 57enne uccisa ieri sera alla periferia di Bologna con un oggetto contundente, probabilmente un martello. L'omicidio è avvenuto intorno alle 21.30 al culmine di una violenta lite in un condominio di via dell’Arcoveggio, a Bologna. Secondo una prima ricostruzione la donna stava rincasando, ma ad attenderla ha trovato proprio Padovani che l'avrebbe aspettata lì per oltre due ore. Lei gli avrebbe urlato di andare via ma lui l'avrebbe assalita trascinandola sotto al portico del palazzo.

A quel punto la 57enne è stata colpita a morte. Le volanti chiamate sul posto da alcuni inquilini hanno trovato la vittima riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta per il grave trauma cranico. Padovani, calciatore dilettante di 26 anni, è in stato di arresto: delle indagini si sta occupando la Squadra mobile di Bologna.

Stando a quanto si apprende, la donna aveva già denunciato il giovanei tant'è che nei confronti di Padovani era stato disposto un divieto di avvicinamento. Il giovane, originario di Senigallia (Ancona), militava nella Sancataldese Calcio, squadra siciliana di serie D. In un post la società ha condannato "senza se e senza ma ogni violenza e femminicidio" specificando che "il calciatore Giovanni Padovani già lo scorso sabato 20 agosto era stato messo fuori rosa a causa del suo ingiustificato allontanamento". "Non riusciamo a trovare le parole per commentare i fatti che si sono verificati ieri sera a Bologna, per la furia e la ferocia che ha subito Alessandra Matteuzzi" si legge nel post. "Ciò che proviamo in questo momento è shock e sgomento".

Padovani aveva giocato anche nel Giarre e nel Troina calcio. Aveva fatto anche il modello, come si vede dalle foto pubblicate sul suo profilo facebook. "Vivo di gesti , non di chiacchiere...solo quelli apprezzo veramente" scriveva in un post. Padovani sarebbe arrivato a Bologna in aereo dalla Sicilia. Alcuni vicini di casa hanno raccontato come nell'ultimo mese i contatti tra l'uomo e la vittima, Alessandra Matteuzzi, si fossero fatti molto tesi, con frequenti appostamenti e discussioni sotto casa di lei. Quando la polizia è arrivata, l'uomo era ancora lì, in stato di shock ed è stato fermato. La donna era ancora viva, ma è morta prima dell'arrivo dell'ambulanza.