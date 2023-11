Giulia Cecchettin, l'appello della sorella a tutte le ragazze: "Se non vi sentite sicure chiedete aiuto, non è colpa vostra"

"Ovviamente sperando che le cose finiscano nella migliore delle maniere, per me è importante fare divulgazione e parlare alle ragazze perché sono molto più soggette alla violenza di genere". A parlare è Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la ragazza scomparsa in Veneto da sabato insieme all’ex fidanzato, Filippo Turetta. Nonostante il momento drammatico che sta vivendo insieme alla sua famiglia, ai microfoni di "Storie Italiane", su Rai1, Elena ha voluto lanciare un appello a tutte le donne minacciate o intimorite dal proprio partner. "Se vi riconoscete in episodi simili o comunque in situazioni dove non vi sentite sicure, dove vi sentite schiacciate e non sentite che la vostra libertà sia piena a causa di qualcuno, chiedete aiuto. Non è colpa vostra. Non c’è nulla di male nel chiedere aiuto ed è meglio prevenire una situazione spiacevole che farci i conti dopo". Il suo appello sta facendo breccia sui social. Tanti utenti stanno condividendo le parole pronunciate da Elena in diretta tv sottolineando la maturità mostrata dalla giovane.

La sorella di Giulia ha raccontato anche un episodio riguardante Filippo Turetta, ora indagato con l'ipotesi di tentato omicidio. "Dovevano trovarsi con il gruppo dell'Università a Padova. Giulia sarebbe arrivata in anticipo per via degli orari dell'autobus. Filippo le ha chiesto di accompagnarla ma Giulia gli ha risposto che avrebbe preferito andare da sola e che si sarebbero incontrati direttamente con tutti gli altri amici. Lei è arrivata a Padova da sola ma appena scesa dal mezzo ha trovato Filippo ad aspettarla alla fermata dell'autobus. Lui ha deciso di presentarsi senza rispettare la volontà di Giulia".

