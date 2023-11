Filippo Turetta indagato per tentato omicidio di Giulia Cecchettin: c'è la prima svolta

Novità nelle indagini su Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, gli ex fidanzati scomparsi da sabato scorso. Filippo è indagato per omicidio. A dare la notizia è la procura di Venezia in una nota. Si precisa che è stata disposta "l'iscrizione di Filippo Turetta nel registro degli indagati in relazione al reato di tentato omicidio anche a sua garanzia al fine di consentire le necessarie attività irripetibili".

Menre è buio fitto su dove possano essere e si procede con le ricerche, sembra ormai assodato che quello di Giulia non è stato un allontanamento volontario. Il padre lo ripete dal primo giorno. Vero è che i due ragazzi avevano appuntamento e che Giulia è salita volontariamente nell'auto dell'ex fidanzato ma prende piede l'ipotesi che poi lui labbia trattenuta a forza e non l'abbia riportata a casa.

