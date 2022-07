Rider muore in un incidente: Giuseppe stava facendo l'ultima consegna della serata

Aveva 47 anni Giuseppe Cannavacciuolo. Venerdì sera stava portando a termine l'ultima consegna della serata. Viaggiava in scooter quando per cause da accertare il suo Piaggio Beverly è finito contro una Ford Fiesta. Lo schianto non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta venerdì sera in via dei Goti ad Angri, provincia di Salerno.

Vana la disperata corsa all’ospedale Umberto I di Nocera, per Cannavacciuolo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno avviato le indagini. L'auspicio è ricostruire la dinamica dell'accaduto dalle immagini di videosorveglianza della zona. L'uomo lavorava per una società di delivery e quella sarebbe dovuta essere l'ultima consegna di quel giorno di lavoro.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli: "Cordoglio alla famiglia e ai cari del rider quarantasettenne originario di Santa Maria La Carità scomparso drammaticamente in un incidente stradale in via Dei Goti, mentre svolgeva il suo lavoro nella tarda serata di ieri. Un’altra morte bianca in un incidente fatale la cui dinamica verrà chiarita nelle prossime ore”.