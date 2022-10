Uccide l'ex compagna in auto e si toglie la vita

Omicidio-suicidio in provincia di Cosenza. Nella notte serata di ieri, sabato 1° ottobre, un uomo di 25 anni, Antonio Russo, ha ucciso la compagna 31enne Ilaria Sollazzo, per poi togliersi la vita. Il delitto è avvenuto all'interno di un'auto parcheggiata in via Borsellino a Scalea. Secondo una prima ricostruzione il 31enne avrebbe aperto il fuoco contro la donna al culmine di una lite scoppiata mentre la coppia si trovava dentro la vettura, per poi rivolgere l'arma contro sé stesso.

Uccide l'ex compagna e si toglie la vita

Secondo quanto si è appreso, il 25enne e l'ex fidanzata avevano deciso di incontrarsi per parlare di alcune questioni legate alla loro separazione. La discussione tra i due, ad un certo punto, è degenerata, al punto da indurre l'uomo ad estrarre la pistola d'ordinanza che aveva con sé e ad uccidere l'ex fidanzata con diversi colpi, decidendo poi subito dopo di suicidarsi sparandosi alla testa. L'automobile con all'interno i due corpi senza vita era ferma nelle vicinanze dell'abitazione della trentunenne. A trovare la vettura sono stati i carabinieri, avvertiti da alcuni abitanti della zona insospettiti dalla presenza dell'automobile. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

La coppia aveva una figlia

Antonio Russo, la guardia giurata di 25 anni, e l'ex fidanzata, Ilaria Sollazzo, di 31, insegnante precaria, che il giovane ha ucciso la scorsa notte a Scalea con la sua pistola d'ordinanza decidendo poi di suicidarsi, avevano una figlia di due anni che viveva con la madre. È quanto è emerso dalle indagini dei carabinieri che indagano sull'omicidio-suicidio. I due erano stati legati sentimentalmente per alcuni anni, avevano avuto la bambina ma si erano successivamente separati. Il rapporto tra Russo e l'ex fidanzata, dopo che i due si erano lasciati, era contrastato e caratterizzato da frequenti liti. Una difficolta' di rapporti che l'incontro tra i due della scorsa notte doveva teoricamente servire a ripianare, ma che è finito con la violenta lite culminata nell'omicidio-suicidio.