Incendio distrugge centro commerciale, il sindaco ai residenti: "Non aprite le finestre"

È stata una notte di lavoro per i vigili del fuoco a Desenzano del Garda, impegnati a domare l'incendio divampato al centro commerciale Le Vele. Le fiamme sono divampate intorno alle 16 dal cantiere sul tetto dell'ex Obi, dove sono in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. A scatenare il rogo una bombola di gas utilizzata per la posa del catrame. Si sono alzate fiamme altissime accompagnate da un denso fumo nero.

L'intero centro commerciale resterà chiuso fino a nuovo ordine. Si stimano danni per milioni di euro. Come si legge su BresciaToday, oltre all'area di cantiere sono stati danneggiati anche altri negozi e uffici. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Un uomo di 40 anni è rimasto intossicato dal fumo e trasferito in ospedale.

I vigili del fuoco sono arrivati da tutta la provincia e oltre e hanno lavorato fino a notte fonda. Sul posto anche polizia, carabinieri, polizia locale, Protezione Civile del Basso Garda.

I primi rilievi di Arpa - l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - avrebbero riscontrato la presenza di inquinanti da combustione come ammoniaca e stirene: sono in corso accertamenti anche per l’eventuale rilascio di diossine. Il sindaco ha firmato un'ordinanza con la quale dispone l'inagibilità temporanea del centro commerciale e i cittadini che risiedono nelle vicinanze del centro a tenere le finestre chiuse. Vietato anche "sostare all'aperto se non strettamente necessario" e "raccogliere verdura e frutta dagli orti" della zona.