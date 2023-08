Lascia la sigaretta accesa e scoppia un incendio nell'appartamento: 54enne muore carbonizzato

Il cadavere di un uomo, completamente carbonizzato, è stato ritrovato nella notte tra il 21 e il 22 agosto in un'abitazione di Aragona. A intervenire in via Mameli - era da poco trascorsa mezzanotte - sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, allertati per un incendio appartamento. Sul posto anche i carabinieri della stazione cittadina.

I soccorritori, durante le operazioni di spegnimento del rogo, hanno trovato il cadavere carbonizzato di Bruno Leonardo, 54 anni.

Le fiamme, stando a quanto è stato accertato da pompieri e militari dell'Arma, sono divampate all'interno della residenza verosimilmente a causa di una sigaretta lasciata accesa dalla vittima che si sarebbe addormentata. Una tragedia quella che si è verificata ad Aragona e che ha fatto perdere drammaticamente la vita al 54enne.

