Paura sulla nave: rimorchiatore prende fuoco nel garage

Paura a Palermo per un incendio scoppiato a bordo della nave Superba della Gnv che alle 22 di ieri sarebbe dovuta partire per Napoli. Poco prima che si levassero gli ormeggi un rimorchiatore all'interno del garage ha preso fuoco. Una grossa nube di fumo nero ha invaso la banchina e sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento.Al porto sono arrivate anche diverse ambulanze, oltre al sindaco Roberto Lagalla.

"Sono stati sicuramente momenti di paura quelli vissuti all’interno della nave - ha detto il primo cittadino -, ma alla fine ciò che più conta è che tutti i passeggeri siano stati tratti in salvo senza aver riportato conseguenze alla salute".

Nel bilancio definitivo non ci sono feriti, ma sono qualche intossicato. Da quantificare anche eventuali danni alle vetture. Portitalia e Operazione e servizi portuali di Palermo hanno messo a disposizione le proprie maestranze e le squadre per dare supporto alle autorità e alla Gnv. Il personale di Osp ha gestito il flusso di persone che erano presenti in banchina, coordinando la viabilità e l'ingresso e uscita dei mezzi. Portitalia invece si è messa a disposizione di Gnv, nella qualità di impresa portuale, per dare supporto logistico.

Lagalla ha aggiunto: "Ringrazio i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, la polizia di frontiera e il personale dell’Autorità portuale per il tempestivo intervento per mettere in salvo i passeggeri e l’equipaggio della nave, per avere prestato loro assistenza e aver condotto le operazioni di spegnimento del rogo".