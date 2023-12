Incendio in ospedale: tre morti, evacuati 200 pazienti

Un violento incendio si è sviluppato nella serata di ieri, venerdì 8 dicembre, nell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, comune alle porte di Roma. Tre le persone che hanno perso la vita: due sarebbero morte intossicate e una a causa di un infarto. Una quarta vittima sarebbe invece deceduta prima dell'incendio. Sono circa 200 invece i pazienti evacuati dalla struttura e trasferiti: i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e procedere con l'evacuazione.

Incendio all'ospedale di Tivoli: tre morti

Secondo le prime indiscrezioni le fiamme sarebbero partite intorno alle 22.30 nel seminterrato della struttura, coinvolgendo inizialmente la camera mortuaria, poi parte delle cucine e il primo piano, dove si trovano il pronto soccorso e la terapia intensiva. Gli altri reparti sono sarebbero stati "toccati" dalle fiamme, ma il fumo molto denso ha invaso tutto l'ospedale e per questo è stato necessario evacuare l'intera struttura. Almeno uno dei pazienti sarebbe stato trovato morto per la mancanza di ossigeno. Oltre alle tre vittime decedute per l'incendio, sarebbe stato estratto il quarto corpo di una persona già morta, che era tenuta nella camera mortuaria.

I pazienti più gravi sono stati trasferiti in alcuni ospedali di Roma, mentre gli altri sono stati portati nella vicina palestra comunale, allestita dalla protezione civile locale con coperte, cuscini e brandine. A confermarlo su Facebook è il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti: "La palestra comunale Maramotti è utilizzata come struttura di passaggio per i pazienti che qui attenderanno di essere trasferiti con ambulanza presso altre strutture ospedaliere". Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia con decine di mezzi: via Roma, una delle principale strade della città di Tivoli, è stata chiusa al traffico per agevolare i soccorsi. Il Comune di Tivoli ha inoltre attivato il Coc, Centro Operativo Comunale, per gestire l’emergenza.

Le cause da chiarire

Le vittime sono quattro anziani ospiti dell'ospedale. Sui corpi è stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso. Al momento sono in corso le ultime ispezioni dei vigili del fuoco negli ascensori: l'ospedale risulta completamente inagibile. Nei prossimi giorni ad ambiente raffreddato sarà eseguito un sopralluogo dal Ninv dei vigili del fuoco per accertamenti sulla natura dell'evento di cui non sono ancora chiare le cause. La procura di Tivoli ha aperto un’inchiesta.

