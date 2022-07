Fiamme su yacht di lusso, turisti salvati ma ora si rischia la catastrofe ambientale

Questa mattina uno yacht di lusso ha preso fuoco nella rada di Positano, poco distante dall'isolotto de "'Li Galli". Sono state salvate le otto persone a bordo della barca che questa mattina è andata improvvisamente a fuoco e su cui si trovava una famiglia inglese - genitori e quattro figli, di cui un minore - e due componenti dell'equipaggio. La densa colonna di fumo alzatasi in cielo ha attirato l'attenzione di alcune barche in transito che sono accorse in aiuto. In pochi minuti le fiamme sviluppatesi dal locale macchine a causa di un corto circuito all'impianto elettrico, hanno avvolto il Pershing di circa 20 metri.

#Positano (SA), dalle 10:50 intervento in corso al largo dell'isola di Li Galli per l’#incendio di un'imbarcazione: in salvo le 8 persone a bordo, fiamme spente dai lanci d’acqua dell’elicottero dei #vigilidelfuoco di #Salerno @guardiacostiera [#22luglio 13:00] pic.twitter.com/XDmuu1xWCO — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) 22 luglio 2022

Sotto choc, le persone che erano a bordo sono state trasportate a Positano. Non è stato possibile per i soccorritori domare le fiamme che hanno divorato lo scafo che rischia di esplodere e affondare, provocando un danno ambientale.

Articolo in aggiornamento