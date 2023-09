Schianto in diretta sui social: autista positivo all’alcol test

È risultato positivo all'alcol test il 29enne originario del Marocco che ieri pomeriggio dopo una folla corsa ripresa in diretta sui social su una strada provinciale del Frusinate si è andato a schiantare contro un’auto proveniente in senso opposto. A bordo della Nissan una donna di 44 anni e i suoi due figli di 7 e 5 anni. Mamma e bimbo sono stati trasportati all’ospedale di Alatri mentre la bimba di 5 anni, è stata operata ad un braccio al Bambin Gesù dove è stata portata d’urgenza in elicottero. Non rischia la vita. Il 29enne che ha provocato l’incidente sta bene, è ricoverato a Frosinone. Il sostituto procuratore di turno ha chiesto anche di rilevare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti.

Cosa è successo

Le immagini del video diffuse su Facebook sono scioccanti. L'uomo è in diretta sul famoso social network quando non riesce più a tenere il volante della sua Audi, perde il controllo e invade la corsia opposta proprio nel momento in cui sta transitando la Nissan Qashqai con a bordo la donna con i suoi bambini di 7 e 5 anni. L'impatto è violentissimo, si sentono le urla e il vetro che scoppia: tutto immortalato nella diretta che continua ad andare in onda. La posizione dell'automobilista è ora al vaglio della procura di Frosinone: l'uomo potrebbe anche rispondere di tentato omicidio stradale.

Attenzione: le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità degli utenti

