Tragico schianto in rettilineo: due morti e sette feriti, tutti molto giovani

L'impatto è stato violentissimo. Due giovani sono morti all'alba in un incidente sulla provinciale che collega Andria a Trani, nei pressi del ponte dell'autostrada, a tre chilometri circa da Andria. Nello scontro, che ha coinvolto tre macchine, anche sette feriti. Sul posto per i rilievi le volanti della polizia, per verificare la dinamica ed eventuali responsabilità.

Morti Giuseppe Matera e Alessandro Beneleoucif

Tre le auto coinvolte, una Fiat Punto, una Kia Sportage e una Opel Astra. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 6, all'alba di oggi, in un tratto rettilineo. Sul posto anche i carabinieri. Scene strazianti per i soccorritori del 118 ed i vigili del fuoco intervenuti prontamente sul posto: le persone coinvolte sono tutte giovani. Le vittime, di Andria, avevano 20 e 29 anni: sono il 20enne Giuseppe Matera e il 29enne Alessandro Beneleoucif. Sono giovanissimi anche gli altri ragazzi rimasti feriti che hanno tra i 18 e i 22 anni. Tutti ricoverati in prognosi riservata e per alcuni di loro la situazione è considerata critica dai medici.

Le condizioni dei feriti

Fra i feriti c'è una 21enne di Andria che ha riportato un trauma toracico e la dissezione dell'aorta. Stabilizzata all'ospedale Dimiccoli di Barletta, è stata successivamente trasferita al Policlinico di Bari. La sua prognosi resta riservata. A Barletta è ricoverata anche una ventenne che ha riportato un trauma toracico. All'ospedale Bonomo di Andria è in rianimazione con trauma alla testa e al torace un ragazzo che non aveva con sé alcun documento. Un 21enne e una 21enne sono ricoverati ad Andria rispettivamente per fratture al bacino e un trauma cranico. Nel reparto di neurochirurgia, arrivato dopo un primo soccorso nell'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, c'è anche un 22enne con una emorragia cerebrale. A Bisceglie resta sotto osservazione un 18enne che ha riportato un trauma cranico.

Viste le condizioni delle automobili coinvolte, l'alta velocità potrebbe avere avuto un ruolo nella dinamica del disastroso incidente, ma certezze non ce ne sono. Nello stesso punto nel 1990 fa si era verificato un terribile incidente stradale che aveva causato otto morti. La provinciale Andria-Trani è considerata una delle strade più ad alto rischio della zona. Nonostante l’allargamento della carreggiata, infatti, è una provinciale molto trafficata.