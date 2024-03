Tragico schianto in Panda contro un albero: morti marito e moglie

Ancora sangue sulle strade, marito e moglie hanno perso la vita in un incidente in Abruzzo. Lo schianto in provincia di Chieti, sulla strada provinciale tra Ari e Filetto, lungo un rettilineo. A perdere la vita Vincenzo Brenna e Maria Rosa Raspa, rispettivamente 84 e 79 anni, residenti ad Ari.

Certezze non ce ne sono, ma l'uomo, che era alla guida di una Fiat Panda, avrebbe avuto un malore che gli ha fatto perdere improvvisamente il controllo dell'auto che è andata a finire contro un albero a tutta velocità. La donna è morta sul colpo, l'uomo è stato estratto vivo dall'auto, ma è spirato poco dopo. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.