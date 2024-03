Auto si ribalta a folle velocità e prende fuoco: due morti, un ferito grave

Drammatico incidente stradale sabato sera verso le 22:30 tra i comuni di Segni, Colleferro (Roma) e Paliano (Frosinone) quando un'auto si è schiantata nei pressi di una rotatoria sulla consolare via Casilina andando a finire contro un albero e prendendo fuoco dopo essersi ribaltata. A bordo dell'autovettura, un Bmw di colore nero risultata rubata, c'erano tre uomini.

I vigili del fuoco di Colleferro e Palestrina hanno domato le fiamme, mentre il personale medico del 118 constatava il decesso di due occupanti. Identificati dalle impronte digitali, si tratta di cittadini albanesi, domiciliati a Roma, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio. Il terzo passeggero, sbalzato fuori dall'abitacolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Colleferro e poi trasferito, per le gravi lesioni riportate, al Policlinico di Tor vergata dove è ricoverato in pericolo di vita.

All'interno dell'auto sono stati trovati arnesi atti allo scasso, sequestrati dai Carabinieri.