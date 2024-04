L'esplosione nel giorno del collaudo: cosa sappiamo delle vittime e dei dispersi di Suviana

Il più giovane ha 37 anni, il più anziano 68. Sono i quattro lavoratori che ancora risultano dispersi dopo l'esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi al lago di Suviana avvenuta nel pomeriggio di ieri 9 aprile. Le loro ricerche vanno avanti senza sosta e sono mobilitati anche i sommozzatori: si cerca nei locali della centrale devastati dallo scoppio ma anche invasi dall'acqua. Le speranze di trovarli in vita sono, per ammissione degli stessi soccorritori, poche. Tre loro colleghi sono stati trovati cadaveri già poco dopo lo scoppio mentre altri cinque sono in ospedale. L'incidente sul lavoro di Suviana è certamente uno dei più gravi degli ultimi anni in Italia.

L'incidente alla centrale idroelettrica

Nella centrale erano in corso lavori di efficientamento che Enel Green Power aveva contrattualizzato con tre aziende primarie, Siemens, ABB e Voith. Da quanto ricostruito, il collaudo del primo gruppo di generazione era già terminato nei giorni scorsi e, al momento in cui è avvenuto l'incidente, era in corso il collaudo del secondo gruppo. Una turbina all'ottavo piano sotto lo zero è esplosa, si è innescato un incendio col crollo di un solaio. L'acqua del lago ha poi invaso parte dei locali del piano meno nove.

"Non è opportuno parlare di cause, è una situazione complessa", ha detto l'ad di Enel Greenpower, Salvatore Bernabei, che sta seguendo le ricerche dei dispersi. "La cosa più importante è aiutare le famiglie e dare una mano ai vigili del fuoco per recuperare i superstiti. Stiamo collaborando con le autorità", ha aggiunto. Bernabei ha spiegato che i lavori era iniziati a settembre 2022 "secondo un'attività programmata che stava terminando in questi giorni con contractor tra le società più prestigiose del mondo. I contractor possono a loro volta rivolgersi ad altri specialisti, perché qui i lavori possono essere fatti solo da specialisti. Abbiamo scelto le aziende più prestigiose per fare questi lavori"

Chi sono i dispersi dell'incidente a Suviana

Gli operai ancora dispersi sono Paolo Casiraghi, 59 anni, di Milano; Alessandro D'Andrea, 37 anni, di Pontedera; Adriano Scandellari, 57 anni, nato a Padova e residente a Mestre e Vincenzo Garzillo, 68 anni, di Napoli. I loro nomi sono stati confermati dalla Prefettura di Bologna.

I familiari dei dispersi, ha specificato il comandante provinciale dei carabinieri di Bologna, il generale Ettore Bramato, "si trovano all'interno della centrale, in una tensostruttura e sono assistiti da un servizio di psicologia predisposto dalla Protezione civile e dalla Prefettura".

"Poche speranze di trovarli vivi"

Le ricerche vanno avanti con ogni mezzo ma le condizioni sono proibitive. I vigili del fuoco sono riusciti a entrare al piano meno 8 con squadre che si sono mosse tra le macerie, ma il livello dell'acqua si è alzato e quindi sono entrati in azione i sommozzatori, che lavorano già al piano meno 9. "Non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi, lo scenario che abbiamo davanti non ci offre questa idea", ha detto Luca Cari, dirigente comunicazione dei vigili del fuoco. "C'è stata un'esplosione, poi un incendio, un crollo e un allagamento", ha sottolineato Cari intervistato dal Tg1,

La situazione è difficile anche per gli stessi operatori. "Il fondo è visibilità zero, all'interno è visibilità zero, ci sono sostanze e detriti, quindi si lavora tastando, toccando. È una situazione molto complessa - ha spiegato Cari - . Le operazioni sono lunghe, ci teniamo a dirlo per non creare aspettative immediate. Le condizioni di sicurezza sono prioritarie per i vigili del fuoco che stanno lavorando al di sotto del livello dell'acqua del lago".

L'incidente di Suviana, i nomi delle vittime

Tre intanto le vittime accertate dello scoppio. I loro corpi sono stati trovati dai soccorritori quando sono riusciti ad accedere nell'impianto. Petronel Pavel Tanase aveva 46 anni ed era residente a Settimo Torinese. Era papà di due gemelli.

Mario Pisani era il più anziano: aveva 74 anni, ed era residente a San Marzano di San Giuseppe (Taranto). Era ex dipendente Enel, ora titolare della Engineering automation srl, la ditta per cui lavoravano anche le altre due vittime. Secondo quanto apprende LaPresse, era il titolare della ditta che fornisce "ingegneria di sistemi di controllo e supervisione per i settori della produzione di energia, dell'acciaio e dell'ambiente, compresi progetti chiavi in mano e logiche di comando, regolazione e supervisione". L’azienda ha sede a Mele, in provincia di Genova e tra i vari servizi offre quello di automazione industriale, manutenzione impianti, realizzazione impianti elettrici industriali e cablaggio reti.

Vincenzo Franchina aveva 36 anni e arrivava da Sinagra, nel Messinese. Si era sposato un anno fa ed era da poco diventato papà. Viveva a Genova. "Conoscevo bene Vincenzo - dice il sindaco di Sinagra Nino Musca -. Ho avuto il piacere di celebrare le sue nozze lo scorso anno ma ricordo anche quando frequentava l'istituto Torricelli di Sant'Agata di Militello dove insegno. In alcune occasioni gli ho dato anche un passaggio. Il mio pensiero va innanzitutto ai familiari, persone educate e perbene, come lo stesso Vincenzo, disponibile e devoto al sacrificio".

L'incidente di Suviana, come stanno i feriti

Per quanto riguarda i feriti, sono stati portati in diverse strutture: tra Cesena, Parma, Bologna e Pisa. Uno è particolarmente grave. All'ospedale Bufalini di Cesena ci sono due feriti: uno ha 25 anni e uno 42. Il più giovane ha riportato ustioni non particolarmente gravi alle mani e si trova in osservazione breve intensiva.I soccorritori lo hanno trovato al piano meno quattro dell'impianto idroelettrico. Il 42enne ha ustioni su oltre il 15% del corpo e problemi all'apparato respiratorio per le inalazioni.

In rianimazione all'ospedale di Parma c'è un altro lavoratore ferito, di 54 anni. È in prognosi riservata, in condizioni stazionarie ma critiche sempre a causa delle ustioni.

Prognosi riservata anche per un altro lavoratore ferito, di 35 anni, ricoverato in rianimazione a Bologna al Sant'Orsola. È intubato e ventilato meccanicamente ma stabile.

Il quinto operaio ferito è stato portato a Pisa, si trova in Rianimazione. Originario di Venezia, ha 59 anni ed è parte dell'unità specialistica di Enel al lavoro nella centrale. Stando alle prime informazioni è uno specialista di supporto nel settore dei test del settore idrico.