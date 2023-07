Schianto tra auto e motorino, quattro morti: tra le vittime due bimbe di 7 e 13 anni

Tragedia a Borgo Tressanti, piccola frazione di Cerignola, in provincia di Foggia. Quattro persone hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nella serata di ieri, domenica 23 luglio: un'auto con a bordo una famiglia del Mali ha travolto un uomo di 39 anni in motorino, uccidendolo. Nell'impatto l'auto è uscita fuoristrada e nel ribaltamento hanno perso la vita tre occupanti del mezzo: una donna e le figlie di 7 e 13 anni.

Incidente a Cerignola (Foggia): quattro morti

Come mostrano le immagini pubblicate da FoggiaToday, i soccorsi giunti sul posto si sono trovati di fronte uno scenario drammatico: il motorino distrutto del 39enne e l'auto della famiglia fuori strada, dilaniata dopo la carambola. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo sarebbe uscito dalla carreggiata, sbalzando le persone al suo interno fuori dall'abitacolo. A perdere la vita una donna di circa 40 anni e due figlie della donna rispettivamente di 13 e 7 anni. Il padre è gli altri due figli, un maschio e una femmina, sono stati trasportati in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per l'uomo si è reso necessario il trasporto in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, mentre i figli sono stati trasportati in ambulanza al Tatarella di Cerignola. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cerignola ai quali spetta il compito di ricostruire l'accaduto, due mezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola e la Guardia di finanza in supporto.

Continua a leggere su Today.it...